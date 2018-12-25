Армения узнала о российском гражданстве разыскиваемого экс-министра обороны

Бывший министр обороны Армении Микаел Арутюнян, разыскиваемый по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, является гражданином России, сообщила пресс-секретарь Специальной следственной службы (ССС) Марина Оганджанян.

«ССС получила официальное подтверждение российских коллег о том, что Арутюнян является гражданином России. Был отправлен дополнительный запрос о том, когда именно разыскиваемый получил гражданство России», – цитирует Оганджанян ТАСС.

Следствие считает, что Арутюнян и другие официальные лица, нарушили конституцию Армении, когда в марте 2008 года объявили военное положение и использовали войска против мирных демонстрантов, выражавших несогласие с результатами прошедших в стране президентских выборов. Арутюняна объявили в розыск.

В июле ССС Армении обвинила генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрия Хачатурова в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года. Тогда он командовал ереванским гарнизоном Вооруженных сил Армении.

До этого аналогичное обвинение предъявили бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну.