ВС назвал преступлением обнародование переписки и разговоров с умыслом

Верховный суд (ВС) разъяснил, что обнародование с прямым умыслом переписки или телефонных разговоров граждан является преступлением.

В постановлении ВС, принятом во вторник, говорится, что «по статье 138 УК РФ подлежат квалификации незаконные действия, нарушающие тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений конкретных лиц или неопределенного круга лиц, если они совершены с прямым умыслом», передает «Интерфакс».

Отмечается, что ответственность по этой статье наступает «независимо от того, составляют передаваемые в переписке, переговорах, сообщениях сведения личную или семейную тайну гражданина или нет».

В документе подчеркивается, что при рассмотрении дел о подобных преступлениях следует иметь в виду: «Тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений признается нарушенной, когда доступ к переписке, переговорам, сообщениям совершен без согласия лица, чью тайну они составляют, при отсутствии законных оснований для ограничения конституционного права граждан на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений».

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что новые правила идентификации в мессенджерах сохраняют тайну переписки пользователей.

Напомним, по новым правилам идентификации пользователей мессенджеров вести переписку может только владелец номера телефона.

Многие блогеры негативно отреагировали на новые способы проверки пользователей, которые вступят в силу с 5 мая 2019 года по указу правительства.