Составлен список самых популярных слов года

В список 20 наиболее популярных слов 2018 года вошли «автокефалия», «макарошки», «мундиаль», «рай», «рэп», «солсберецкий собор» и другие, рассказал главный редактор интернет-портала «Словари XXI века» Алексей Михеев.

Список составлен по итогам голосования в группе в Facebook. Это слова, которые так или иначе затронули жизнь общества, передает РИА «Новости».

Всего слов 20: автокефалия, валежник, желтые жилеты, Зимняя вишня, кокошники, Крымский мост, макарошки, мамаево кокорище, мундиаль, мусорные полигоны, Никольская, новичок, нога Акинфеева, пенсионный (пенсионная реформа), предпенсионный возраст, рай, рэп, солсберецкий собор, томос и хайли лайкли.



Михеев считает, что одно слово года выбирать как-то неправильно, поэтому он составляет целый «словарь», который отражает весь спектр происходивших событий.

«У меня нет такой задачи вывести топ-3, топ-5, топ-10. Наверно, 20, как минимум, слов есть, и вот в эту двадцатку, конечно, рэп войдет, равно как и «желтые жилеты», которые вот тоже появились в ноябре, и стали уже знаковым символом года по всем показателям», – сказал он.

Он отметил, что во время подведения предварительных итогов конкурса, одним из претендентов на лидерство стало слово «пенсионный».



«Действительно, именно «пенсионный» основное слово, которое отражает, наверно, главное событие, которое происходило в этом году – тема обсуждения пенсионной реформы, пенсионного возраста, а также новое понятие, которое в связи с этим возникло – предпенсионный возраст, то, чего раньше не было. Это главное новое, что появилось в этом году», – сказал он.

При этом, заметил он, в подобные списки чаще всего попадают слова, связанные с событиями, произошедшими в конце года, так как они лучше запоминаются.

Например, сейчас мало кто вспомнит событие, связанное со словом «курсанты». Хотя в феврале активно обсуждалось видео, записанное курсантами Ульяновского института гражданской авиации на песню Бенни Бенасси «Satisfaction».

«Часто так бывает, что какие-то слова становятся популярными, и за них голосуют, но потом они быстро исчезают, а некоторые слова, на которые так особо не обращали внимания, по каким-то этим характеристикам попадают в список. То же «хайли лайки»: не то, чтобы оно было особо популярным по голосованию, но мне кажется, для года оно очень значимо», – сказал он.

А фразу «мамаево кокорище», по его мнению, быстро забудут, когда событие себя исчерпает.

Ранее Государственный институт русского языка им. Пушкина выбрал «шпиль» словом 2018 года.