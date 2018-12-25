В припаркованном у супермаркета авто в Подмосковье нашли тела двух человек

Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек, их тела нашли в припаркованном у супермаркета авто в подмосковном городе Долгопрудный, сообщает ГСУ СК по региону.

24 декабря в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Долгопрудном обнаружен автомобиль с телами двух человек без внешних признаков насильственной смерти, сообщается на сайте ведомства.

«Установлено, что погибшими являются жители Смоленской области, 29-летний мужчина и его 32-летняя знакомая. По данному факту следственным отделом по городу Долгопрудный ГСУ СК по Московской области организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

По предварительным данным эксперта, причиной смерти стало отравление угарным газом. На данный момент назначены судебно-медицинские экспертизы, которые точно установят причины смерти.

Ранее в туалете одного из московских паркингов обнаружили тела двух мужчин без внешних признаков насильственной смерти.