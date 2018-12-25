Ляшко прокомментировал право переселенцев голосовать на выборах

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил о несправедливо лишенных права принимать участие в выборах переселенцах.

Ляшко обратил внимание, что переселенцы не имеют возможности проголосовать, хотя, например, исправно платят налоги, в то же время осужденные преступники в тюрьмах могут без проблем участвовать в голосовании.

«Зеки» имеют право голосовать, хотя они совершили преступление... Те, кто справедливо сидят, имеют право голоса, а переселенцы, которые потеряли дом, работу, родную землю – не имеют», – заявил он.

По словам Ляшков, «переселенцы имеют право голосовать на президентских и парламентских выборах». «Но там очень усложнена процедура. На местных выборах переселенцев лишили права голоса, потому что боятся, потому что несправедливая власть», – сказал он, передает NewsOne.

Очередные президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, большинство социологических исследований демонстрируют одни и те же тенденции. Накануне начала избирательной кампании на Украине Юлия Тимошенко с результатом 14% опережает действующего президента Петра Порошенко почти в два раза.