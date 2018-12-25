Машина въехала в группу пешеходов у клуба в Британии

Опубликована видеозапись, на которой машина сбила пешеходов у ночного клуба в Ливерпуле, сообщают СМИ.

Пострадали два человека, они госпитализированы, передает RT со ссылкой на Daily Star.

Сообщается, что один из пострадавших получил обширные травмы, передает РИА «Новости».

За рулем автомобиля находился 19-летний молодой человек. Полиция задержала водителя.