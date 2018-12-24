«Новая высота-2018» поможет удовлетворить спрос на профессиональных и порядочных людей

«Конкурс показал, что в Кабардино-Балкарии много способных, талантливых управленцев», - заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, комментируя завершившийся в Нальчике конкурс молодых управленцев «Новая высота-2018».

«Конкурс показал, что в Кабардино-Балкарии много способных, талантливых управленцев. Мне было особенно приятно видеть, что среди участников было много людей, родившихся в Кабардино-Балкарии, и живущих в других регионах. Их жизнь раскидала по разным городам нашей страны, но они готовы работать в своей республике», – сказал проректор Президентской академии РАНХиГС, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его мнению, оценивать сам конкурс «Новая высота-2018» пока преждевременно. «Оценивать такие конкурсы надо через какое-то время, когда станет понятно, каких высот достигли те, кто в нем победил. Но предварительные оценки высокие», – сказал Комиссаров.

Напомним, первый кадровый конкурс «Новая высота» в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) стартовал 1 ноября и проводился администрацией главы республики при поддержке АНО «Россия - страна возможностей». В понедельник в Нальчике были подведены итоги конкурса.

Республиканские власти рассчитывают, что «Новая высота» позволит сформировать команду талантливых управленцев, которые дадут новый импульс развитию региона.

«Конкурс прошел на высоком уровне, я очень доволен, еще раз хочу поблагодарить автономную некоммерческую организацию (АНО) «Россия - страна возможностей». Первые назначения по итогам произойдут не позднее января 2019 года. Теперь победители будут отрабатывать те вопросы, которые будут способствовать развитию республики, в дальнейшем продолжать совместную работу», - сказал врио главы региона Казбек Коков после церемонии закрытия конкурса. Победителями объявлены 50 человек, который прошли отбор из более чем 10 тыс. участников, сообщает ТАСС. Он также отметил, что конкурс проводился по поручению главы государства.

«Мы видим, что есть очень большой спрос на молодых, профессиональных, честных, порядочных людей и, с другой стороны, многие молодые люди говорят том, что трудно найти такую достойную работу, достойное применение. И вот такие кадровые конкурсы – это возможность совместить те возможности, которые предоставляет в данном случае республика, с теми желаниями и компетенциями, которые есть у участников», – подчеркнул Алексей Комиссаров, которого цитирует Первый канал.

Комиссаров предложил победителям пройти специальную образовательную программу.

«АНО «Россия - страна возможностей» и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) предлагает всем победителям пройти специальную образовательную программу, которая будет состоять из двух блоков. Первый блок пройдет в апреле 2019 года в Москве и будет посвящен развитию лидерских компетенций, навыкам коммуникации с приглашением самых лучших, сильных спикеров и преподавателей. Второй блок пройдет в Нальчике в июне 2019 года и будет посвящен вопросам регионального развития, точкам роста Северного Кавказа: каждому участнику программы нужно будет создать проект, защитить его и это пойдет на пользу каждому участнику и республике в целом», - сказал Комиссаров.

Зара Кочесокова работает в Россельхозбанке и занимается социальными проектами в КБР, планирует развивать свои проекты дальше. «Мой проект называется «Я помогу», который направлен в помощь семьям с детьми с особенностями развития, хочу дальше развивать проекты, заниматься ими, законодательством в данном направлении. У меня первое образование экономическое, сейчас получаю второе по психологии развития, также учусь в отделении государственного муниципального управления, в этом году получила квалификацию высшей школы экономики (основы управления социальными проектами). Нет мыслей по назначению, сейчас хочется переосмыслить что было за эти дни, пока нужно прожить эмоции», - сказала она.

Один из победителей конкурса Анзор Таов живет и работает в Москве, закончил МГУ по специальности «Вычислительная математика и кибернетика», но рассчитывает вернуться в Нальчик. «У меня стаж работы 11 лет в финансовом и инвестиционном секторах, сейчас работаю в европейском банке, управленческий стаж - около семи лет. Когда увидел информацию о том, что в республике проводится конкурс, очень обрадовался, потому что вижу в этом большую перспективу для молодежи, лично знаю очень сильных ребят из нашей республики, которые хотят вернуться, но, к сожалению, не видят себя здесь... В Москве я один, вся моя семья находится в Нальчике, очень хочется вернуться», - сказал он.

Региональные конкурсы по формированию кадрового резерва проходят во многих российских регионах. Одним из самых масштабных стал кадровый конкурс «Мой Дагестан», на участие в котором в общей сложности поступило более 6 тыс. заявок из всех регионов страны. В РФ также реализуется программа кадрового управленческого резерва и всероссийский конкурс «Лидеры России», стартовавшие в 2017 году как часть новой системы социальных лифтов.