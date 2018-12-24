«Новая высота-2018» поможет удовлетворить спрос на профессиональных и порядочных людей

Взгляд
24 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 22:07  |  vz.ru
Разделы

Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

Седые волосы украинским атомщикам обеспечены в ходе эксплуатации топлива Westinghouse Фото: Александр Кряжев/РИА «Новости»
Украинские СМИ выдали неожиданную сенсацию. Вместо обещанного отказа от российского ядерного топлива Украина тайком продлила соглашение с Россией о его поставках. И это якобы наносит серьезный удар по американскому ядерному топливу, которое с таким трудом и опасностью внедряли на советские реакторы украинских атомных станций. Что же случилось на самом деле?  Подробности...
Перейти а раздел…

Новогодний отпуск депутатов стал тестом на патриотизм

Чиновничество делает вывод, что его жизнь становится более «прозрачной и большую роль в повышении такой транспарентности играет интернетФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Депутаты Госдумы остались без новогоднего корпоратива. Хорошо хоть их пока не лишили каникул. Где же они намерены их провести? Не повторится ли скандал, возникший вокруг вице-спикера Игоря Лебедева (ЛДПР), месяц назад уехавшего на «встречу с избирателями» в солнечную Флориду? Подробности...
Перейти а раздел…

По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

«А что, дети работников администрации – это не дети города Клинцы?»Фото: Клинцы Инфо/Youtube
В скандале с чиновниками из города Клинцы (Брянская область), которые отправили своих детей на отдых в Турцию за счет благотворительного фонда, поражает обыденность зла. Глава города – миллионер Олег Шкуратов – искренне не понимает, что именно было сделано не так. Однако эта история и впрямь гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.  Подробности...
Перейти а раздел…

Где начнется Третья мировая война

Любое столкновение вооруженных сил РФ, КНР и США приведет к глобальному противостоянию с использованием ядерных сил, уверены экспертыФото: Underwood Archives/UIG/ТАСС
Мировая пресса и военные эксперты все чаще говорят о приближении Третьей мировой войны, ее возможных очагах и сценариях. Обострение отношений между Москвой и Вашингтоном, а также Вашингтоном и Пекином действительно заставляет задуматься о риске их перехода в военную плоскость. Какой регион может стать точкой начала Третьей мировой? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему «хромает» цифровизация школьных учебников

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования. Подробности...

Даешь СССР-2.0! Простите – нет

Егор Холмогоров, Публицист
Нынешний неосоветский культ состоит из самых отвратительных обрезков советской эпохи. Такое ощущение, что все то, чем мы побрезговали тогда, теперь с аппетитом доедают неокоммунисты. Подробности...
Обсуждение: 100 комментариев

Уличный доллар уходит в прошлое

Наталья Осс, журналист, писатель
Табло обменников более двух десятилетий были символами новой экономической реальности, полной тревог. Идешь по улице и смотришь – ну как там курс-то, стоит? Или падает? Ваня, менять? Отпускные менять? Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
    Перейти а раздел…

    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

    Обсуждение: 17 комментариев

    Большая пресс-конференция Путина

    Обсуждение: 4 комментария

    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

    Обсуждение: 9 комментариев
      Перейти а раздел…

      Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»

      Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государства
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
      Подробности...

      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев
        Перейти а раздел…
        Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?
        • Да

        • Нет

        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Трамп сказал, на чьи деньги будут восстанавливать Сирию
          Лукашенко отказался называть Россию братским государствомКириенко рассказал о важности сопереживания для управленцевВ сети появилось видео нападения на сотрудников РосгвардииВ New York Times назвали Трампа главной угрозой для нацбезопасности США
          В правительстве опровергли договоренности с Минском о компенсации за налоговый маневрБывший завхоз генконсульства России в Алеппо осужден за организацию нелегальной миграцииУкраинский моряк написал из московского СИЗО письмо на русском с просьбой к землякамНа Бурейской ГЭС отреагировали на версию с падением метеорита
          Воевавший в Донбассе боевик «Правого сектора» осужден в МосквеАмериканский спутниковый оператор предложил России долю в проектеМИД заявил о подготовке Киевом полномасштабных боевых действийОчевидец рассказал о последних минутах жизни шахматиста Дубова

          Главная тема


          «Северный поток-2» приближается к проблемной морской зоне

          «сложно поверить»


          В РАН сомневаются в том, что сопку в Хабаровском крае разрушил метеорит

          он сделал это


          Мединский прочел стихотворение Летова

          предновогодний рапорт


          Шойгу сказал, в чем армия России превосходит все остальные

          Видео

          народная артистка


          Барбара Брыльска заявила, что не хочет жить

          обыденность зла


          По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

          всесильный нарком


          Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

          зенитно-ракетный комплекс


          Китай сделал С-400 грандиозную рекламу

          энергосистема Украины


          Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

          протестное движение


          Андрей Манчук: Желтую жилетку европейской бедноты примерила Черногория

          «Лихие девяностые»


          Игорь Молотов: Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

          конец эпохи


          Наталья Осс: Уличный доллар уходит в прошлое

          на ваш взгляд


          Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?

          «Новая высота-2018» поможет удовлетворить спрос на профессиональных и порядочных людей

          24 декабря 2018, 20:38

          Текст: Олег Москвин

          Версия для печати

          «Конкурс показал, что в Кабардино-Балкарии много способных, талантливых управленцев», - заявил газете ВЗГЛЯД гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, комментируя завершившийся в Нальчике конкурс молодых управленцев «Новая высота-2018».

          «Конкурс показал, что в Кабардино-Балкарии много способных, талантливых управленцев. Мне было особенно приятно видеть, что среди участников было много людей, родившихся в Кабардино-Балкарии, и живущих в других регионах. Их жизнь раскидала по разным городам нашей страны, но они готовы работать в своей республике», – сказал проректор Президентской академии РАНХиГС, гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

          По его мнению, оценивать сам конкурс «Новая высота-2018» пока преждевременно. «Оценивать такие конкурсы надо через какое-то время, когда станет понятно, каких высот достигли те, кто в нем победил. Но предварительные оценки высокие», – сказал Комиссаров.

          Напомним, первый кадровый конкурс «Новая высота» в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) стартовал 1 ноября и проводился администрацией главы республики при поддержке АНО «Россия - страна возможностей». В понедельник в Нальчике были подведены итоги конкурса.

          Республиканские власти рассчитывают, что «Новая высота» позволит сформировать команду талантливых управленцев, которые дадут новый импульс развитию региона.

          «Конкурс прошел на высоком уровне, я очень доволен, еще раз хочу поблагодарить автономную некоммерческую организацию (АНО) «Россия - страна возможностей». Первые назначения по итогам произойдут не позднее января 2019 года. Теперь победители будут отрабатывать те вопросы, которые будут способствовать развитию республики, в дальнейшем продолжать совместную работу», - сказал врио главы региона Казбек Коков после церемонии закрытия конкурса. Победителями объявлены 50 человек, который прошли отбор из более чем 10 тыс. участников, сообщает ТАСС. Он также отметил, что конкурс проводился по поручению главы государства.

          «Мы видим, что есть очень большой спрос на молодых, профессиональных, честных, порядочных людей и, с другой стороны, многие молодые люди говорят том, что трудно найти такую достойную работу, достойное применение. И вот такие кадровые конкурсы – это возможность совместить те возможности, которые предоставляет в данном случае республика, с теми желаниями и компетенциями, которые есть у участников», – подчеркнул Алексей Комиссаров, которого цитирует Первый канал.

          Комиссаров предложил победителям пройти специальную образовательную программу.

          «АНО «Россия - страна возможностей» и Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) предлагает всем победителям пройти специальную образовательную программу, которая будет состоять из двух блоков. Первый блок пройдет в апреле 2019 года в Москве и будет посвящен развитию лидерских компетенций, навыкам коммуникации с приглашением самых лучших, сильных спикеров и преподавателей. Второй блок пройдет в Нальчике в июне 2019 года и будет посвящен вопросам регионального развития, точкам роста Северного Кавказа: каждому участнику программы нужно будет создать проект, защитить его и это пойдет на пользу каждому участнику и республике в целом», - сказал Комиссаров.

          Зара Кочесокова работает в Россельхозбанке и занимается социальными проектами в КБР, планирует развивать свои проекты дальше. «Мой проект называется «Я помогу», который направлен в помощь семьям с детьми с особенностями развития, хочу дальше развивать проекты, заниматься ими, законодательством в данном направлении. У меня первое образование экономическое, сейчас получаю второе по психологии развития, также учусь в отделении государственного муниципального управления, в этом году получила квалификацию высшей школы экономики (основы управления социальными проектами). Нет мыслей по назначению, сейчас хочется переосмыслить что было за эти дни, пока нужно прожить эмоции», - сказала она.

          Один из победителей конкурса Анзор Таов живет и работает в Москве, закончил МГУ по специальности «Вычислительная математика и кибернетика», но рассчитывает вернуться в Нальчик. «У меня стаж работы 11 лет в финансовом и инвестиционном секторах, сейчас работаю в европейском банке, управленческий стаж - около семи лет. Когда увидел информацию о том, что в республике проводится конкурс, очень обрадовался, потому что вижу в этом большую перспективу для молодежи, лично знаю очень сильных ребят из нашей республики, которые хотят вернуться, но, к сожалению, не видят себя здесь... В Москве я один, вся моя семья находится в Нальчике, очень хочется вернуться», - сказал он.

          Региональные конкурсы по формированию кадрового резерва проходят во многих российских регионах. Одним из самых масштабных стал кадровый конкурс «Мой Дагестан», на участие в котором в общей сложности поступило более 6 тыс. заявок из всех регионов страны. В РФ также реализуется программа кадрового управленческого резерва и всероссийский конкурс «Лидеры России», стартовавшие в 2017 году как часть новой системы социальных лифтов.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............