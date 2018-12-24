В Общественных палатах готовы оказать помощь участникам конкурса «Лидеры России»

«То, что Кириенко предложил в поиске тем для социальных проектов конкурсантам обращаться в частности в общественные палаты, я считаю правильным», – сказала член ОП Бурятии Галина Горбатых, комментируя призыв организаторов конкурса «Лидеры России» организовывать социально значимые проекты на своих территориях.

«Мы представляем тот общественный институт, который является своего рода посредником между органами власти и гражданским обществом. Именно на площадках общественных палат обсуждаются самые острые проблемы», – сказала член Общественной палаты Бурятии, председатель Регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых.

«Члены палат - это, как правило, представители общественных организаций, которые работают на решение наиболее актуальных проблем. И кто, как ни они, знают лучше болевые точки жителей своего региона, – подчеркнула она. – Для участников конкурса очень важно понимать проблемы общества и продумывать пути их решения уже сейчас, ведь это будущие управленцы, которые должны будут помогать населению».

По ее мнению, каждому лидеру нужна заранее подготовленная программа действий для решения насущных проблем.

«Злободневных вопросов много – это экология, демография, состояние здравоохранения, трудоустройство, развитие предпринимательства. Можно перечислять долго. Региональные общественники всегда готовы подсказать наиболее острые темы для конкретной территории», – подытожила Горбатых.

Как сообщил ранее первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, участникам конкурса управленцев «Лидеры России» для выхода в финал предстоит придумать и реализовать в собственном регионе социально значимый проект.

«Условием пропуска в финал, помимо победы в полуфинале, будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать и реализовать какое-то социально значимое действие у себя на территории региона. При этом мы остановились на том, что не будем давать готовых заданий. В качестве поддержки для участников мы будем давать координаты трёх организаций, которые могут им в этом помочь - Ассоциации волонтерских центров, Общественных палат РФ, Фонда президентских грантов», - сказал Кириенко.