Центр противодействия эпидемии ВИЧ признали иноагентом

Минюст включил в реестр НКО, которые выполняют функции иностранного агента, петербургскую организацию противодействия эпидемии ВИЧ/СПИД «Центр социально-информационных инициатив Действие».

«24 декабря 2018 г. Минюст России в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» включил автономную некоммерческую организацию противодействия эпидемии ВИЧ/СПИДа и охраны здоровья социально-уязвимых групп населения «Центр социально-информационных инициатив Действие» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», – сообщается на сайте Минюста.

Отмечается, что факт соответствия организации признакам НКО-иноагента установлен при проведении главным управлением Минюста по Санкт-Петербургу плановой документарной проверки.

На прошлой неделе президент Владимир Путин сравнил законы об иностранных агентах в России и США, заметив, что на территории Соединенных Штатов он жестче.