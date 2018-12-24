Кириенко поставил в пример управленцам работу Путина с волонтерами

Президент России Владимир Путин, поддерживая волонтерское движение, подает пример будущим и нынешним управленцам, заявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Волонтерство – дело добровольное. Это принципиальная история, и я считаю что такие вещи делаются примером. И то, что у нас президент сейчас сам показывает пример: это же его личное решение, когда он пришел на форум волонтеров, увидел стенд с проектом «Мечтай со мной», подошел к этому стенду и забрал все открытки, которые там оставались. Это пример», – передает слова Кириенко RNS.

Он отметил, что какие-то вещи делаются «приказом, указом, законом», но есть и такие, которые «делаются только примерами».

«Поэтому я думаю, что для многих руководителей это важный пример», – сказал Кириенко.

Он напомнил, что Путин поручил губернаторам создавать аналогичные «Лидерам России» конкурсы в регионах. Сейчас такие конкурсы проходят в 20 субъектах страны.

Напомним, в начале декабря Путин посетил форум добровольцев России, где волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей, – любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Президент уже исполнил мечты нескольких детей: в четверг он, в частности, исполнил мечту 17-летней девочки, дав ей 20-минутное интервью.