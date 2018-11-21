Режиссер Быков признался в боязни сойти с ума от «тотального одиночества»

Известный по фильму «Дурак» и сериалу «Спящие» режиссер Юрий Быков раскритиковал себя за картины, которые он снимает, и за свои личностные качества; признавшись в тотальном одиночестве, он пообещал сделать паузу и «добросовестно пролечиться на предмет депрессии».

Быков опубликовал в своем Facebook два больших поста с перерывом в 14 часов, в которых рассказал о своих переживаниях. Он раскритиковал себя за то, что снимает «суровую экзистенциальную драму о гребаном смысле жизни», и предположил, что теперь «господь наказывает за тщеславие», а природа просит «перестать играть в пророка».

«Ты простой недолюбленный не вполне психически здоровый мальчик, который жутко боится смерти, поэтому и пытаешься обратить на себя максимальное внимание своими, глубокими, (как ж*** носорога) фильмами. И чем больше мучаешься при их создании, тем больше убеждаешь себя и других, что – это подвиг», – написал он.

По его словам, в фильмах нет ничего глубокого, «кроме бездны самолюбования, самобичевания и простого непринятия жизни».

Быков пишет, что неправильно живет, называет себя «придурком» и предполагает, что вскоре его ждет «Кащенко» (психиатрическая клиника).

«И только потому, что ты из-за гордыни вовремя не понял, что жизнь для радости, мир для радости, люди для радости, а не для трижды **** «следа после себя». Если переживу этот проект – даю слово сделать любую паузу, но добросовестно пролечиться на предмет банальной депрессии и банальных жизненных установок», – заявил режиссер.

Он добавил, что у него жар, и он спит раз в три дня.

Во втором посте он сообщил, что дело не в усталости, депрессии или религии, а в «тотальном одиночестве», которое Быков назвал «заслуженным». Он называет себя «говно-человеком».

По его словам, у него нет близких людей, с которыми он мог бы сейчас поделиться переживаниями. Быков отмечает, что после его первого поста ему никто не написал в личных сообщениях слова поддержки и не приехал поддержать.

«Я столько раз забывал о друзьях, обманывал женщин, кидал людей по работе, что теперь все, что у меня есть – рейтинг на кинопоиске и город, в котором мне никто не верит и просто некуда идти. Грустное и пошлое сочетание», – написал Быков.

Он отметил, что не знает, к чему приведет его теперешнее состояние.

«Но может кому-то будет полезным понаблюдать, что происходит с человеком, который всю жизнь врет и думает только о себе. Мне больше скрывать нечего – дно», – подытожил Быков.

Быков – известный российский режиссер, автор фильмов «Дурак», собравшего множество наград, «Жить», сериалов «Метод» и «Спящие». Последний его фильм – «Завод». Сейчас он работает над картиной «Сторож».

В 2017 году Быков уже заявлял, что после выхода сериала «Спящие» о противостоянии российских и американских спецслужб и критики этой картины больше не будет снимать фильмы, однако позже эта информация была опровергнута.