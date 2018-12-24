Вопрос о петербургских дольщиках оказался редакционным заданием

Обращение петербургской активистки Аллы Андреевой к президенту на пресс-конференции 20 декабря было редакционным заданием «Областной рязанской газеты», где Андреева работает внештатным корреспондентом.

«Это было редакционное задание. На большую пресс-конференцию президента у нас было аккредитовано два корреспондента, но одна из них по семейным обстоятельствам не смогла поехать, поехала Алла Андреева», – сообщил ТАСС редактор издания Николай Кириллов.

Кириллов добавил, что Андреева работает внештатным корреспондентом газеты с 2015 года, освещает различные темы, в их числе ситуацию с обманутыми дольщиками.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на большую пресс-конференцию президента Владимира Путина попали не журналисты и задавали «вопросы, которые не имели никакого отношения к журналистским вопросам, разные жалобы».

20 декабря в ходе пресс-конференции Путина вопрос главе государства задала Алла Андреева, активистка общества обманутых дольщиков ГК «Город». Она рассказала президенту о проблемах дольщиков в Петербурге, попросив обратить внимание на расследование дела об убийстве ее мужа осенью 2015 года, которое она связывает со своей деятельностью как активиста. Андреева также отметила недостаточную эффективность работы городских чиновников.

После этого вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил Андрееву во лжи и самопиаре, она также высказалась в ответ.