Проект движения Putin Team организовал встречу молодежи с выдающимся ученым

«Проект «Родина Добра» дает возможность молодежи из разных уголков страны пообщаться со своими кумирами и перенять опыт известных деятелей культуры, спорта, науки», – сказал газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь движения Putin Team Константин Ткаченко. Одна из таких встреч, с химиком Артемом Огановым, прошла с субботы по понедельник в Великом Новгороде.

«Нам ежедневно поступают сообщения из разных вузов, из детских учреждений, специализированных школ, институтов, о том, что они хотят увидеть конкретного гостя увидеть и о том, что их студенты, участники хотят пообщаться с ним в своем регионе», – рассказал представитель неформального проекта Putin Team («Команда Путина») Константин Ткаченко.

С 22 по 24 декабря в Великом Новгороде в рамках проекта «Родина Добра», организованного движением Putin Team, прошло несколько мероприятий с участием профессора Сколковского института науки и технологий Артема Оганова. Известный кристаллограф-теоретик и обладатель премии Георгия Гамова, Оганов также входит в ТОП-100 самых влиятельных людей России, а в 2016 году был назван одним из наиболее цитируемых отечественных ученых.

Поездка в древнейший российский город началась с посещения специализированного детского дома в близлежащем к Великому Новгороду поселку Деревяницы, сообщают организаторы. «Наш гость Артем Оганов пообщался с детьми, вручил им подарки, спортинвентарь, сладости, и подарил им игру, наподобие «Монополии», только для физиков», – рассказал Ткаченко.

В понедельник ученый встретился со студентами химического факультета Новгородского государственного университета. Он прочитал будущим специалистам лекцию на тему «Компьютерный дизайн новых материалов», во время которой юные ученые узнали о современных исследовательских подходах в химии и материаловедении. «Из этого университета поступало очень много писем от студентов разных факультетов, аналогичные просьбы пришли из Института сельского хозяйства, что они хотят пообщаться именно с Артемом Огановым», – пояснил представитель движения Putin Team.

«Далее, после новогодних праздников планируется поездка в Псков, в химический лицей», – добавил Ткаченко.

Собеседник пояснил – проект Putin Team существует с ноября 2017 года, его основал по своей инициативе известный хоккеист Александр Овечкин. Одно из направлений проекта – «Родина Добра» существует с февраля 2018 года.