Россия стала лидером импорта «новогодней» продукции из Грузии

Из Грузии в этом году на экспорт вывезено 23,720 тонн мандаринов, больше всего – в Россию, сообщило министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На первом месте среди стран, куда Грузия продает мандарины, – Россия. Туда Грузия отправила 15,240 тонн. Примечательно, что за весь прошлый сезон Грузия в целом продала за пределы страны 18,250 тонн мандаринов.

На втором месте среди стран-получателей грузинских мандаринов находится Украина. Туда вывезено почти втрое меньше мандаринов, чем в Россию. На Украину Грузия отправила 5,283 тонны.

На третьем месте – Армения (2,578 тонн).

После войны 2008 года между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, однако активно развиваются торгово-экономические и гуманитарные связи, динамика которых находится в сфере внимания спецпреда премьер-министра Грузии по РФ Зураба Абашидзе и замминистра иностранных дел России Григория Карасина.