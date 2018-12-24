Космонавт Прокопьев попросил не верить в слухи об экипаже и дыру в «Союзе»

Российский космонавт Сергей Прокопьев заявил, что не надо верить слухам об экипаже МКС, которые распространяются в соцсетях в связи с дырой в корабле «Союз МС-09».

«Уже в социальных сетях уже об этом много было сказано, но хочу уверить – все, что пишется в социальных сетях, почти все – неправда. И не надо так плохо думать об экипаже. Все у нас прекрасно, мы взаимодействовали очень здорово и в процессе выхода из этой нештатной операции. Экипаж отработал настолько хорошо, что нам грех жаловаться», – цитирует Прокопьева РИА «Новости».

«Как бы не складывалась ситуация на станции, экипаж готов к любым событиям», – сказал Прокопьев, комментируя действия экипажа во время обнаружения дыры в космическом аппарате, передает ТАСС.

Напомним, космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко 11 декабря в открытом космосе взяли образцы материалов с поверхности бытового отсека «Союза» с помощью ножниц. Позднее образцы доставили на Землю.

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко заявил, что госкорпорация и экипаж МКС не имеют права комментировать состояние здоровья космонавтов и астронавтов.

«Есть документы, которые подписаны между нами и партнерами, согласно которым, мы не можем давать комментарии по состоянию здоровья астронавтов и космонавтов, ведется следствие. Эмоциональные комментарии будут, а по состоянию здоровья – давайте этой темы не будем касаться», – сказал Устименко.

Космонавт Прокопьев, европейский астронавт Александр Герст и американский астронавт Серина Ауньен-Чэнселлор вернулись на Землю 20 декабря в спускаемом аппарате с МКС.

Они доставили улики, необходимые для расследования причин появления «дырки» в «Союзе».

«Посадка прошла вся штатно. Это очень радует. Техника отработала как по книге. Все восхитительно», – сказал Прокопьев. Он уточнил, что космонавты не травмировались при приземлении. «Все здоровы, живы и были успешно эвакуированы из спускаемого аппарата», – сказал космонавт.

В ходе посадки Прокопьев принял участие в эксперименте «Полевой тест», в ходе которого проверялась способность космонавтов выполнять действия на других планетах после длительного пребывания в невесомости.

«Это такое серьезное испытание для космонавтов, которые возвращаются с невесомости. Можно представить, когда человек (после пребывания в невесомости) получает одновременно плюс 80 килограммов в своем весе и его заставляют делать определенные упражнения. Тут надо ожидать каких-то не очень хороших последствий», – сказал Прокопьев.

Также он поделился своим новым прозвищем, которое получил во время работы на станции.

«Меня тут назвали «человеком-космодромом» – запустил сразу четыре спутника в одном полете. Наверное, так и есть», – заключил Прокопьев.

Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа после падения давления на МКС. Предполагается, что дыра была просверлена целенаправленно. Прорабатываются несколько версий появления отверстия.