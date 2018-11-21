В России ужесточены правила хранения оружия

Российское правительство уточнило и дополнило первый абзац пункта 59 правил оборота оружия.

Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно изменениям, теперь в сейфовых шкафах или металлических шкафах из высокопрочных материалов либо в обитых железом деревянных ящиках следует хранить не только оружие и патроны, но также порох и капсюли для самостоятельного снаряжения патронов. При этом владельцы должны исключить доступ посторонних к оружию.

Документ направлен на обеспечение общественной безопасности. Соответствующие изменения также предлагается внести в закон «Об оружии», передает РИА «Новости».

Тема стала особо актуальной после того, как студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Погибли 20 человек, пострадали более 17.