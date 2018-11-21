Кот предпочел коробку новому домику и стал популярен

В соцсетях набирает популярность японский кот, который удивил своего хозяина, сочтя коробку из-под подарка интереснее приобретенного для него домика.

В Twitter набирает популярность история пользователя под ником usagi_drive, который купил своему коту специальный накрытый одеялом кошачий домик с подогревом – котацу. Однако вместо того, чтобы насладиться новым предметом интерьера, кот залез внутрь коробки, из которой был вынут подарок.

Фото кота, которому коробка понравилась больше самого подарка, собрало больше 250 тыс. лайков и 96 тыс. ретвитов.

Дальнейшие попытки хозяина переселить питомца в котацу также потерпели неудачу – кот предпочел лежать на обычном ковре, но не залезать в подогреваемый домик.

В результате пользователь нашел приобретению новое применение. «В общем, я купил грелку для ног! Рекомендую всем, кто мерзнет», – написал usagi_drive.

Изначально котацу – это традиционный японский низкий деревянный каркас стола, накрытый матрацем футоном или тяжелым одеялом, на который сверху положена столешница. Под одеялом располагается источник тепла. Со временем японцы также стали делать уменьшенные в размере котацу, превратив их в домики для питомцев.