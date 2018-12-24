Эколог рассказал, как можно решить проблему раздельного сбора мусора

«Начиная с 2013 года, и законодательство изменили, изменились и акценты работы, государством многое сделано. Но если говорить о раздельном сборе мусора, то здесь есть недоработки», – сказал газете ВЗГЛЯД замглавы ВООП Элмурод Расулмухамедов. Президент Владимир Путин на большой пресс-конференции подчеркнул: региональные и муниципальные власти должны создать условия для раздельного сбора и утилизации отходов.

«Дело в том, что необходимость раздельного сбора мусора заложена во всех наших основополагающих документах. Государство всерьез взялось за проблему мусора. Другое дело, что больше сил сосредоточено на крупноструктурных проектах. Все строят заводы по переработке, по сортировке, то есть все заняты большими проектами», – сказал первый зампредседателя Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов.

Напомним, в минувший четверг на большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин поставил задачу построить как минимум 200 мусороперерабатывающих заводов в России до 2024 года. Проект партии «Единая Россия» «Чистая страна» возьмет под контроль реализацию этой задачи, заявил координатор проекта, председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

При этом на пресс-конференции журналистка из Челябинска подняла вопрос о раздельном сборе мусора – «сейчас ни в одном, наверное, городе страны нет ни индустрии для сбора... ни бытовой культуры его сортировки».

«Государство, прежде всего в лице регионов, а затем и муниципалитетов, должно создать условия для этого раздельного сбора мусора и последующей утилизации», – подчеркнул президент.

«Есть поручение президента поддержать, но власть пока не знает, как это сделать», – констатирует Расулмухамедов. «Власти пытаются раздельный сбор вынести из наших домов, создавая дополнительные контейнерные площадки и т.д. «Моя позиция, что надо говорить с людьми, им объяснять. Сейчас власти пошли по такому пути: давайте ставить два контейнера – перерабатываемые отходы в один, неперерабатываемые – в другой. Но мы же дома решаем, что в каком пакете будет», – добавил он.

По мнению Расулмухамедова, необходимо сделать ставку на то, что бытовая культура такого сбора подготовлена опытом старшего поколения. «У нас примерно половина населения, люди старше 30-35 лет, в свое время участвовали в раздельном сборе, по крайней мере по отдельным видам – по макулатуре и так далее. У нас все это заложено, все делается. Просто не надо навязывать новые способы, надо восстановить старые, по макулатуре, как минимум», – полагает эксперт.

«Складывать макулатуру в пакет и отдавать напрямую переработчикам – это может сделать каждый. А макулатура в городских отходах, в Москве, например, это порядка 7-8%. Мы можем легко это сделать сами, если запустим такую кампанию в офисах», – считает Расулмухамедов.

«Если говорить про пластик, то тут есть два выхода – можно собирать крышечки отдельно. Это основной вид пластика, который у нас в отхода получается, потому что, к сожалению, чтобы разделять два вида пластика на сортировочных мощностях нужно потратить довольно большие деньги. Это стоит несколько сот тысяч евро, а мы с вами можем легко крышечку положить отдельно, а саму бутылку отдельно. Поэтому это тоже должно делаться дома», – пояснил эксперт.

Напомним, с 1 января по всей Российской Федерации начинает действовать новая комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), направленная на кардинальное изменение принципов и механизмов сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора. Фактически в России создается новая отрасль экономики.

Как отмечают эксперты, задача организаций – операторов по обращению с отходами на 2019 год: собирать мусор хотя бы в два контейнера – твердые сухие отходы (стекло, пластик, бумага) и мокрые отходы (органические). Таким образом можно существенно увеличить объем утилизации мусора в первый год реформы – до 30 процентов на простых мусороперерабатывающих комплексах. В Москве, Московской области и республике Мордовия уже есть удачные примеры внедрения компаниями-операторами таких технологий.

До конца года в регионах России откроются «горячие линии» по вопросам реформы ТКО. Об этом в пятницу заявил на совещании с представителями субъектов глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.