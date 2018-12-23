Маск оценил космическую отрасль Китая

Американский предприниматель, глава компании SpaceX Илон Маск отметил прогресс в развитии китайской космической отрасли.

«Поразительный прогресс Китая в космосе. Впервые Китай обогнал США по числу орбитальных запусков», – написал он в Twitter.

Ранее Маск также выразил восхищение конструкцией российского двигателя РД-180, который используется на американской ракете-носителе Atlas V («Атлас 5»)

Напомним, в сентябре Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация договорились о совместных проектах в области исследования Луны и дальнего космоса.