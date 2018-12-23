Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» разговоре с Эрдоганом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел в воскресенье «долгий и продуктивный» разговор по телефону о Сирии и торговле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Я только что долго и продуктивно говорил по телефону с президентом Турции Эрдоганом. Мы обсуждали ИГ*, наши общие действия в Сирии, медленный и тесно скоординированный вывод войск США оттуда», – передает слова Трампа РИА «Новости».

Он добавил, что обсудил с Эрдоганом «существенно расширившуюся торговлю».

Ранее СМИ сообщили, что телефонный разговор президентов США и Турции стал причиной «катастрофичных событий даже по меркам Вашингтона времен правления» нынешнего американского лидера.

19 декабря Белый дом заявил о начале вывода американских войск из Сирии по приказу Трампа, при этом Эрдоган присвоил себе заслугу выхода войск США.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, кто заставил Вашингтон вывести контингент из САР.