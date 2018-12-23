Президент Боливии назвал победой сирийского народа вывод войск США

Вывод американских войск из Сирии – победа не президента США Дональда Трампа, а сирийского народа, заявил президент Боливии Эво Моралес.

«Трамп воспевает победу, выводя свои войска из Сирии без согласия конгресса или Совета безопасности ООН. Но настоящая победа – за сирийским народом. США должны научиться уважать закон и уйти из Ирака и Афганистана», – передает его слова РИА «Новости».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глубоко сожалеет о выводе войск США из Сирии.

Белый дом заявил о начале вывода войск из Сирии 19 декабря.