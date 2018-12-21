Звезда «Дэдпула» создал главный мем Рождества

Голливудский актер Райан Рейнольдс, исполнитель главной роли в фантастическом боевике Тима Миллера «Дэдпул», выложил фотографию в уродливом свитере и стал героем мемов.

Рейнолдс опубликовал в Instagram фотографию, на которой он в дурацком свитере в виде подарка стоит рядом с елкой. Выражение лица у него грустное, тогда как стоящие рядом с ним актеры Хью Джекман и Джейк Джилленхол смеются.

«Эти долбанные придурки сказали, что это будет свитерная вечеринка», – написал он.

Фотография позабавила пользователей соцсети. Пост набрал почти 7,6 млн лайков и стал основой для мемов.

Шутники начали подписывать фото, обыгрывая отношения с родителями и предпочтения в гардеробе. Кроме того свитер «одели» на героя Рейнольдса – Дэдпула.

Ранее Рейнольдс называл фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова своим «любимым русским».