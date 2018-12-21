На Урале поставили елку из пачек долларов и евро на несколько миллионов

Елку из купюр на общую сумму 1,2 млн долларов и 1,1 млн евро установили в банке «Нейва» в Екатеринбурге, сообщил заместитель председателя правления банка Константин Левушкин.

«Это все подлинные деньги – никакие не фантики. Елка составлена из денег в общем объеме 1,2 млн долларов плюс 1,1 млн евро. Эта елка находится в охраняемом, надежно защищенном помещении банка, так что за сохранность денег банка можно не переживать», - сказал в интервью РИА «Новости» Левушкин и добавил, что администрация банка таким образом решила поздравить клиентов с праздником и пожелать украсить свой дом такой же новогодней елкой.

Левушкин подчеркнул, что сделать такую елку предложили сами сотрудники из денег, взятых из хранилища. Сообщается, что в пятницу вечером дерево уже будет разобрано.