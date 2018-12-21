Никки Хейли нашла способ обрадовать другие страны

Постоянный представитель США в Организации объединенных наций Никки Хейли заявила, что заболела и не может говорить.

«Я проснулась сегодня утром и потеряла голос. Конечно, это сделает многие страны счастливыми», – написала Хейли в своем Twitter.

К своему сообщению она прикрепила хэштег «мой муж любит это» (MyHusbandLovesThis).

Напомним, Никки Хейли заявила о собственной грядущей отставке в октябре.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, насколько резкие высказывания она допускает в адрес России.