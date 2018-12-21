МИД назвал отношение Киева к УПЦ «дискриминацией и насилием»

МИД России заявил, что Киев в своих политических играх использует дискриминацию и насилие в отношении представителей Украинской православной церкви.

«Серьезную обеспокоенность вызывают факты дискриминации и насилия в отношении представителей Украинской православной церкви и ее объектов культа. Раскол церкви и намеренное столкновение православных верующих – очевидные инструменты политических игр Киева», – говорится в размещенном на сайте МИД комментарии департамента информации и печати министерства.

Дипведомство призвало Киев не вмешиваться в дела церкви, «как полагается светскому государству».

«Рассчитываем, что руководство Украины наконец внемлет голосу разума и прекратит планомерные агрессивные действия в отношении Российской Федерации. Рассматриваем недавний инцидент в Азовском море как акт намеренной провокации», – добавляется в документе.

Верховная рада Украины приняла законопроект, лишающий каноническую Украинскую православную церковь ее названия. После этого в украинском парламенте завязалась драка.

В РПЦ сочли принятие Радой данного законопроекта примером неприкрытой дискриминации и нарушения религиозной свободы. Позднее в УПЦ заявили, что не собираются менять свое название.