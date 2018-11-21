Подозреваемый в стрельбе в Вене задержан

Австрийские полицейские задержали подозреваемого, который устроил стрельбу в центре Вены.

Об этом сообщили по австрийскому телевидению, передает РИА «Новости».

В пятницу в австрийской полиции сообщили, что в результате стрельбы два человека получили тяжелые ранения, а один человек скрылся с места происшествия. Позднее стало известно, что в результате нападения один человек погиб.