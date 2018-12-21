В Барнауле полицейский «накормил» задержанного телефоном

В Барнауле суд рассмотрит уголовное дело полицейского, который пытался накормить задержанного мобильным телефоном, сообщает СК по Алтайскому краю.

В сентябре 2018 года в один из магазинов Барнаула вызвали наряд полиции из-за кражи вещей, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональное ведомство.

Приехавшие правоохранители надели на подозреваемого наручники, когда тот начал сопротивляться, то один из полицейских применил силу.

После просьбы задержанного позвонить, полицейский засунул мобильный телефон ему в рот и обмотал его голову курткой. Все происходящее запечатлела камера видеонаблюдения.

«Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Следователи направили дело в суд», – сообщил региональный СК.

Полицейский был уволен из органов внутренних дел.

Ранее участкового уполномоченного полиции в Иркутске арестовали по обвинению в участии в групповом изнасиловании и уволили со службы.