Советник главы правительства Дагестана найден мертвым

Советник главы правительства Дагестана Андрей Афонин найден мертвым в махачкалинской гостинице, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Тело Афонина было найдено без признаков насильственной смерти в гостинице, в которой он проживал в Махачкале», – рассказал собеседник РИА «Новости».

Источник добавил, что причины смерти чиновника устанавливаются.

«Данным делом, скорее всего, будут заниматься сотрудники Следственного управления, так как он являлся высокопоставленным чиновником», – подчеркнул собеседник.

Афонин был советником председателя с момента назначения главы правительства Артема Здунова.