Сын убитого в Турции посла станет консулом в Болгарии

Сын погибшего в Турции посла России Андрея Карлова Геннадий будет работать в консульстве в Болгарии, сообщила вдова дипломата Марина Карлова.

Во время убийства посла в Турции в декабре 2016 года его сын трудился секретарем консульского отдела посольства России в КНДР.

«Когда случилось несчастье два года назад, Сергей Викторович Лавров мне сказал такую фразу: «Просите все, что хотите». Я попросила, чтобы он попросил сыну вернуться из командировки, в которой пробыл всего год. Это мало, но он (Лавров) пошел мне навстречу, вернул сына. И два года сын со мной. Семья, внуки – они меня поддерживают, практически каждый день бывают у меня дома, или я у них в гостях, дача – мы вместе», – рассказала Марина Карлова, передает РИА «Новости».

Геннадий пока работает в консульском департаменте МИД России. Марина Карлова пояснила, что он будет работать в Болгарии, в стране, в которой мечтал работать ее супруг.

«Он будет в генконсульстве в Варне, на должности консула... Не главного, конечно, третьим или четвертым. Но он молодой, пусть работает, учится, растет», – сказала вдова.

Посол России в Турции Андрей Карлов был тяжело ранен в результате вооруженного нападения в 19 декабря в Анкаре во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок». Через некоторое время он скончался. В ноябре 2018 года прокуратура Турции завершила расследование убийства.