Песков прокомментировал доклад ОБСЕ по Чечне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели доклад ОБСЕ о нарушениях прав человека в Чечне, но его еще предстоит проанализировать.

«Да, мы видели эти сообщения. Вы знаете, что принимается много решений, с которыми мы не можем соглашаться, и со многими решениями мы не соглашаемся. Весь доклад еще предстоит проанализировать», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Между тем, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в комментарии РИА ФАН отреагировал на доклад так называемого Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе о нарушениях прав человека в Чечне.

«Реакция на этот доклад в Чечне будет абсолютно спокойная. Это буря в стакане, связанная с попыткой раздуть скандал о не имеющих места и оснований обвинениях в адрес Чечни, которые смонтированы, сконструированы, сшиты белыми нитками и уже канули в Лету. Наша реакция — это скорее жалость и грусть от непрекращающихся попыток оставить Чеченскую республику в зоне негативного внимания», – заявил Умаров.

По его словам, в Чечню приходили запросы от экспертов ОБСЕ с просьбой предоставить им возможность въезда и работы на территории Чечни, но их приезд не был согласован с министерством иностранных дел.

«Мы были готовы их принять, если бы они договорились с МИДом и соответствующими структурами. Но соответствующие полномочия дает только МИД. Для посещения Чечни и работы специальной комиссии ОБСЕ необходимо было предоставить хоть сколько-нибудь аргументированные данные о нарушениях в Чеченской республике. Они представлены не были. Были представлены только ссылки на разные СМИ, причем немногочисленные», –пояснил Умаров.

Он выразил надежду, «ОБСЕ займется своими непосредственными делами». «Нам, властям Чечни, МИД, аппарату уполномоченного по правам человека в России и так есть чем заняться – у нас и борьба с терроризмом, и насущные вопросы национальной политики. Отвлекаться на то, чтобы проверять фейковые вбросы, которые муссируются сомнительными, с моей точки зрения, СМИ – на это просто нет времени», – добавил Умаров.

Ранее докладчик так называемого Московского механизма Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Вольфган Бенедек представил на постоянном Совете ОБСЕ доклад о якобы нарушениях прав человека в Чечне и призвал Москву расследовать действия администрации правоохранительных ведомств республики до того, как эти займутся международные эксперты.

В ноябре Песков сообщил, что не знает о запуске Московского механизма ОБСЕ для расследования сообщений о нарушении прав человека в Чечне.