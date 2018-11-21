Лавров усомнился в твердости намерения США вывести войска из Сирии

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что есть вопросы к тому, насколько согласована и будет ли реализована инициатива США вывести войска из Сирии.

«Любой вывод войск, незаконно находящихся на территории той или иной страны, – это шаг в правильном направлении», – цитирует РИА «Новости» выступление Лаврова на пресс-конференции в Москве.

При этом он отметил, что в связи с этой инициативой возникает много вопросов.

«Насколько согласована в деталях вот эта инициатива, как она будет конкретно – и будет ли – реализована», – уточнил он.

Лавров напомнил слова президента Владимира Путина, что США не один раз «выходили и входили» в Афганистан и Ирак.

«Поэтому я предпочел бы посмотреть, как эта инициатива будет реализовываться, что последует за объявлением, насколько я слышал, и в США у многих это вызвало вопросы, так что давайте дождемся прояснения ситуации», – отметил он.

В среду Белый дом официально заявил о начале вывода американских войск из Сирии; сообщалось, что это займет от 60 до 100 дней. В пятницу стало известно, что США закроют военную базу Эт-Танф в Сирии.

Президент России Владимир Путин в четверг в ходе ежегодной большой пресс-конференции заявлял, что понятия не имеет, что такое вывод американских войск из Сирии. Так, например, американцы уже который год выводят войска из Афганистана.