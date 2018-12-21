В Кремле анонсировали встречу Путина с Медведевым

Президент Владимир Путин встретится с премьер-министром Дмитрием Медведевым для сверки часов по основным задачам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он сегодня планирует побеседовать с председателем правительства Медведевым в плане сверки часов по основным концептуальным задачам», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он уточнил, что беседа состоится во второй половине дня. В пятницу у президента также запланирован ряд других встреч.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президент Владимир Путин говорил, что доволен работой правительства во главе с Дмитрием Медведевым.