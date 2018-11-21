В Кремле заявили о накопившихся вопросах к Би-би-си

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21 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 14:01  |  vz.ru
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Как Запад заставил Россию «включить мозги»

Под санкциями Россия поняла, зачем СССР многое делал сам Фото: Егор Алеев/ТАСС
В антироссийских санкциях есть как негативное влияние на экономику страны, так и свои плюсы. Главный положительный момент в том, что санкции заставили включить мозги по многим направлениям, считает президент Владимир Путин. Как именно это произошло, в чем достигнуты наибольшие успехи – и что стоило бы сделать еще? Подробности...
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Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина

Украинский журналист Роман Цымбалюк который уже раз задает вопрос Владимиру Путину – и который раз получает ответ, который явно не ожидаетФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Пресс-конференция главы государства продлилась 3 часа 43 минуты. За это время 53 журналиста задали Владимиру Путину 66 вопросов, не считая поздравлений, благодарностей, просьб о помощи, приглашений в гости и рассуждений о несовершенстве бытия. Напомним о самых ярких вопросах и ответах. Подробности...
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Россия и США начинают новый этап борьбы за космос

Ракета «Энергия» была высочайшим достижением советского космоса – и новая ракета должна стать ее достойным наследникомФото: Валентин Кузьмин/фотохроника ТАСС
Россия будет создавать ракету, способную доставить космонавтов вплоть до Луны – соответствующее решение принято окончательно. Более того, уже предварительно даже ясны ее концепция и облик. Зачем стране нужна такая ракета, как планируют создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса и какую конкуренцию в этом России составят американцы? Подробности...
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«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Средний журналист умнее, терпимее и благороднее среднего читателя

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Средний журналист сер, ленив и безблагодатен, а каждый третий вдобавок к этому ещё и нечист на руку. Всё это так, но у журналистов есть две веские причины вести себя подобным образом. Подробности...
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Путь вверх из окна «сталинки»

Катерина Кладо, киновед
Театр – штука очень человеческая. В детстве это меня даже смущало. Как это, ради меня (ну и еще трех сотен зрителей) на сцене взрослые люди что-то изображают, стараются. Хотелось сказать: может, не надо так потеть и напрягаться? Подробности...
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Кому-то хотелось, чтобы президент объявил войну

Владимир Добрынин, журналист
Жизнь, когда она становится устойчивой, надежной и не заставляет держать наготове валерьянку и нож, потому что завтра, не дай бог, что-то может встать с ног на голову, расслабляет. Становится пресной, требует соли и перца. Подробности...
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    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

    Большая пресс-конференция Путина

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    Нужно ли отправлять Ту-160 в музей

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      Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»

      Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государства
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      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

      В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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      Обсуждение: 7 комментариев
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          В Кремле заявили о накопившихся вопросах к Би-би-си

             21 декабря 2018, 12:39
          Фото: Clara Molden/PA photos/ТАСС
          Текст: Алина Назарова

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          У многих ведомств накопились вопросы к британской компании Би-би-си, телеканал BBC World News работал в ангажированном режиме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

          «Скажем так, в Москве у разных ведомств неоднократно появлялись вопросы в отношении конкретных материалов, конкретных эпизодов с освещением событий, связанных с Российской Федерацией. С освещением того, что происходит в Сирии и внутри России. Но, опять же, здесь можно говорить о какой-то вкусовщине, в данном случае вопросом просто займется уполномоченный орган», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

          Между тем Би-би-си в связи с заявлением Роскомнадзора заявила, что предоставляет аудитории информацию с соблюдением местных норм законодательства во всех странах мира, в том числе и в России.

          В четверг медиарегулятор Великобритании Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. Ofcom рассматривает возможность применения в отношении RT предусмотренных законодательством санкций. В ответ Роскомнадзор объявил о начале проверки канала BBC World News и интернет-ресурсов BBC на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству. 

          Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение Роскомнадзора, заявила, что проверку следовало провести давно.

          Тем временем главный редактор RT Маргарита Симоньян перечислила «нарушения», которые британский регулятор Ofcom обнаружил в работе телеканала. 


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