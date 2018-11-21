В Кремле заявили о накопившихся вопросах к Би-би-си

У многих ведомств накопились вопросы к британской компании Би-би-си, телеканал BBC World News работал в ангажированном режиме, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Скажем так, в Москве у разных ведомств неоднократно появлялись вопросы в отношении конкретных материалов, конкретных эпизодов с освещением событий, связанных с Российской Федерацией. С освещением того, что происходит в Сирии и внутри России. Но, опять же, здесь можно говорить о какой-то вкусовщине, в данном случае вопросом просто займется уполномоченный орган», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Между тем Би-би-си в связи с заявлением Роскомнадзора заявила, что предоставляет аудитории информацию с соблюдением местных норм законодательства во всех странах мира, в том числе и в России.

В четверг медиарегулятор Великобритании Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. Ofcom рассматривает возможность применения в отношении RT предусмотренных законодательством санкций. В ответ Роскомнадзор объявил о начале проверки канала BBC World News и интернет-ресурсов BBC на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя решение Роскомнадзора, заявила, что проверку следовало провести давно.

Тем временем главный редактор RT Маргарита Симоньян перечислила «нарушения», которые британский регулятор Ofcom обнаружил в работе телеканала.