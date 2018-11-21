Мама взявшей интервью у Путина школьницы рассказала о счастье дочери

Взявшая интервью у президента России Владимира Путина 17-летняя Регина Парпиева счастлива, что ее мечта сбылась, рассказала мама девочки Гульнара Парпиева.

«Регина счастлива, что ее мечта сбылась. Она в большом восторге от того, как все это произошло. Конечно, она волновалась и очень серьезно готовилась к этому разговору. …Надо отдать должное, Владимир Владимирович очень развернуто отвечал на ее вопросы. Обстановка была очень доброжелательная», – рассказала мама девочки, передает РИА «Новости».

Она отметила, что все вопросы для интервью Регина придумала сама и во время разговора задавала их по памяти, поскольку «подсмотреть в шпаргалке» незрячая девочка их бы не смогла. Самым трогательным моментом интервью стало окончание встречи, когда Регина попросила у президента разрешения потрогать его. «Когда Регина попросила Путина дать ей до него дотронуться, чтобы посмотреть на него так, как она смотрит на мир – через свои пальчики, – он не отказал. И потом он так мило поцеловал ей руку… Очень была добрая встреча», – сказала Гульнара Парпиева.

Мама девочки рассказала, что накануне интервью главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян несколько раз встречалась с ними. «Регина отметила, что Маргарита Симоньян отнеслась к ней как к личности, а не просто как к ребенку. Все видят в Регине девочку, а Маргарита увидела в ней журналиста … и предложила работу на телеканале RT», – сказала Гульнара Парпиева.

По ее словам, после того, как Регина через полтора года окончит школу, она хотела бы поступить на журфак МГУ. В будущем она мечтает взять интервью у австралийца Ника Вуйчича, который, несмотря на отсутствие конечностей, стал знаменитым оратором, писателем и меценатом. Девочка восхищается силой духа этого человека.

Напомним, в начале декабря Путин посетил форум добровольцев России, где волонтеры рассказали ему о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Среди них было пожелание девочки, которая мечтает быть журналистом. Президент России пообещал организовать для нее визит на телеканал RT, чтобы она смогла взять интервью у интересного собеседника.

20 декабря после большой пресс-конференции Путин исполнил мечту 17-летней девочки, дав ей 20-минутное интервью. Он рассказал, кем мечтал стать в детстве и о своих любимых музыкальных жанрах.