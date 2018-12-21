В Китае выбрали иероглифы года

Иероглифами-символами 2018 года в Китае стали «стремление» и «выходить», свидетельствуют данные ежегодного интернет-голосования.

Голосование за иероглиф года проводил китайский государственный лингвистический центр мониторинга и исследований, передает РИА «Новости».

Иероглифом года по внутренней тематике стал знак «стремиться», что также имеет значение «воодушевляться», «рваться вперед», «самозабвенно работать». Лингвисты объясняют это тем, что в современную бурную эпоху борьба и стремление вперед являются счастьем.

Иероглифом года по международной тематике стал иероглиф «выходить». Он также означает «отступать», «отходить назад», «отказываться». Эксперты считают, что слово «выходить» в 2018 году «сотрясло» практически всю планету.

В частности, отмечается выход США из ядерной сделки по Ирану, Совета по правам человека ООН, Всемирного почтового союза, выход Великобритании из ЕС, Катара – из ОПЕК.

Фразой года по внутренней тематике стало «40-летие политики реформ и открытости», по международной тематике – «торговые трения».

В то же время жители Японии выбрали иероглиф «бедствие» в качестве символа 2018 года.

В 2017 году в Китае иероглифами года стали «наслаждаться» и «интеллект» по внутренней и международной тематике соответственно.