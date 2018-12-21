Медики рассказали о состоянии ребенка, о помощи которому попросили Путина

Медики оказывают помощь онкобольному трехлетнему Владиславу Шестакову из города Черемхово, о помощи которому президента Владимира Путина попросили в ходе большой пресс-конференции, сообщила главный внештатный детский специалист-онколог министерства здравоохранения региона Светлана Ованесян.

В четверг журналист из Владивостока сообщил президенту о трудной ситуации в семье мальчика Владислава Шестакова с онкологическим заболеванием – нейробластомой забрюшинного пространства четвертой степени. Путин обещал помочь тяжелобольному ребенку.

«В конце октября после пробного экспериментального лечения в клинике (НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии) им. Раисы Горбачевой в Санкт-Петербурге, после двух курсов пробной терапии было констатировано прогрессирование заболевания у мальчика. Ребенок (наблюдавшийся у медиков с мая 2017 года) был признан инкурабельным (неизлечимым), и рекомендовано было проведение паллиативной терапии по месту жительства», – сказала Ованесян.

По ее словам, до настоящего времени ребенок получает паллиативную терапию, которая включает обезболивание, проведение заместительной терапии, парентеральное питание, передает ТАСС.

Ованесян отметила, что родители до последнего надеются, что их ребенку помогут за границей. «Сейчас мама надеется вывезти ребенка в Турцию», – добавила Ованесян. Ранее, по ее словам, изначально давшие согласие принять маленького пациента клиники в Испании и Германии в лечении семье отказали после полного ознакомления с информацией о состоянии здоровья ребенка.

«К сожалению, ребенок нетранспортабелен: это констатировал в том числе специалист центра медавиасервиса, который занимается транспортировкой таких пациентов за границу», – отметила она.

По словам заместителя главврача по лечебной работе ОГБУЗ «Иркутская областная детская клиническая больница» Натальи Руденко, для оказания помощи мальчику и его семье выехала бригада хосписа.