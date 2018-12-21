Лукашевич заявил об ответственности США и ЕС за создание «армии Косово»

Безответственное покровительство США и Евросоюза подвигло Приштину на грубейшее нарушение резолюции СБ ООН и создание «армии Косово», заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

«Вполне очевидно, что стимулом для властей в Приштине к новой провокации стало оказываемое им безответственное покровительство США и ЕС. Привычно игнорируя не только международно-правовые обязательства, но и мнение многих союзников по НАТО, Вашингтон поддержал создание «вооруженных сил» Косово», – заявил Лукашевич, передает РИА «Новости».

Он отметил, что США, не дожидаясь решения косовской ассамблеи, направили косовоалбанцам 24 многофункциональных бронеавтомобиля «Хамви» и запланировали поставки «летального оружия».

Он отметил, что принятый пакет законов о трансформации Сил безопасности Косово является грубейшим нарушением резолюции СБ ООН 1244 и несет угрозу миру и безопасности на Западных Балканах. Дипломат подчеркнул, что создание «армии Косово» исключает возможность для политического компромисса между Белградом и Приштиной.

По словам Лукашевича, в Москве «убеждены, что незаконное решение приштинских властей, к слову, противоречащее даже конституции Косово, должно быть немедленно отменено».

Напомним, депутаты парламента Косово 14 декабря проголосовали за создание армии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил сожаление в связи этим с решением.

Москва заявила, что оценивает решение Косово о создании армии как грубое нарушение резолюции Совета Безопасности ООН; в министерстве отметили, что этот шаг направлен на серьезное обострение обстановки на Балканах и может закончиться вооруженным конфликтом. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявлял, что решение непризнанного Косово о формировании независимой армии должно быть немедленно отменено.