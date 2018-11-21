Япония запланировала рекордные военные расходы в 2019 году

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21 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 08:58  |  vz.ru
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Как Запад заставил Россию «включить мозги»

Под санкциями Россия поняла, зачем СССР многое делал сам Фото: Егор Алеев/ТАСС
В антироссийских санкциях есть как негативное влияние на экономику страны, так и свои плюсы. Главный положительный момент в том, что санкции заставили включить мозги по многим направлениям, считает президент Владимир Путин. Как именно это произошло, в чем достигнуты наибольшие успехи – и что стоило бы сделать еще? Подробности...
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Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина

Украинский журналист Роман Цымбалюк который уже раз задает вопрос Владимиру Путину – и который раз получает ответ, который явно не ожидаетФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Пресс-конференция главы государства продлилась 3 часа 43 минуты. За это время 53 журналиста задали Владимиру Путину 66 вопросов, не считая поздравлений, благодарностей, просьб о помощи, приглашений в гости и рассуждений о несовершенстве бытия. Напомним о самых ярких вопросах и ответах. Подробности...
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Россия и США начинают новый этап борьбы за космос

Ракета «Энергия» была высочайшим достижением советского космоса – и новая ракета должна стать ее достойным наследникомФото: Валентин Кузьмин/фотохроника ТАСС
Россия будет создавать ракету, способную доставить космонавтов вплоть до Луны – соответствующее решение принято окончательно. Более того, уже предварительно даже ясны ее концепция и облик. Зачем стране нужна такая ракета, как планируют создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса и какую конкуренцию в этом России составят американцы? Подробности...
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«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах

Карьера Нила Ушакова начиналась блестяще – и вот теперь ей грозит самый настоящий позорный крахФото: Артем Геодакян/ТАСС
Блистательная карьера одного из наиболее известных русских политиков зарубежья – мэра Риги Нила Ушакова, похоже, подошла к позорному финалу. Ушакова заподозрили в причастности к крупным коррупционным сделкам, его бизнес-империя трещит по швам, а руководство Латвии требует от него подать в отставку. А виной всему стало предательство интересов русских избирателей Латвии.  Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Кому-то хотелось, чтобы президент объявил войну

Владимир Добрынин, журналист
Жизнь, когда она становится устойчивой, надежной и не заставляет держать наготове валерьянку и нож, потому что завтра, не дай бог, что-то может встать с ног на голову, расслабляет. Становится пресной, требует соли и перца. Подробности...
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Почему нам не хватает настоящего либерализма

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Все, что утверждается властью, столь же последовательно отвергается оппозицией. Противостояние Бродского и Евтушенко на фоне колхозов есть бледное предчувствие тотального торжества желания назло Кремлю отморозить уши. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Индекс ностальгии по СССР снова рванул вверх

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наше общество творит себе новый миф об очередной «России, которую мы потеряли», об еще одном утраченном благословенном граде Китеже, о канувшей в Лету стране великой справедливости и всеобщего благополучия. Подробности...
Обсуждение: 101 комментарий
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    Большая пресс-конференция Путина

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      Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»

      Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государства
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      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

      Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого года
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      Обсуждение: 7 комментариев
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          Япония запланировала рекордные военные расходы в 2019 году

             21 декабря 2018, 07:31
          Фото: Liu Tian/Xinhua/Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          Японское правительство одобрило проект государственного бюджета на 2019 финансовый год, бюджет предусматривает рекордные для послевоенной истории страны военные расходы, сообщают информационные агентства.

          Бюджет составляет 101,5 трлн иен (913 млрд долларов) – он впервые превысил отметку в 100 трлн. Это серьезно  осложняет задачу сокращения гигантского госдолга, который более чем вдвое превышает ВВП Японии, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».

          Свыше 306 млрд долларов пойдет на социальные нужды (это во многом объясняется старением населения), почти 48,7 млрд долларов – на военные нужды (рост на 1,3%, хотя расходы на оборону все еще остаются в районе 1% ВВП).

          Деньги, в частности, планируется потратить на ПРО США Aegis Ashore и переоборудование вертолетоносца «Идзумо» в легкий авианосец.

          Парламент должен рассмотреть проект бюджета в январе.

          Напомним, в 2018 году Япония также сильно увеличила военный бюджет.


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