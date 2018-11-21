Япония запланировала рекордные военные расходы в 2019 году

Японское правительство одобрило проект государственного бюджета на 2019 финансовый год, бюджет предусматривает рекордные для послевоенной истории страны военные расходы, сообщают информационные агентства.

Бюджет составляет 101,5 трлн иен (913 млрд долларов) – он впервые превысил отметку в 100 трлн. Это серьезно осложняет задачу сокращения гигантского госдолга, который более чем вдвое превышает ВВП Японии, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».

Свыше 306 млрд долларов пойдет на социальные нужды (это во многом объясняется старением населения), почти 48,7 млрд долларов – на военные нужды (рост на 1,3%, хотя расходы на оборону все еще остаются в районе 1% ВВП).

Деньги, в частности, планируется потратить на ПРО США Aegis Ashore и переоборудование вертолетоносца «Идзумо» в легкий авианосец.

Парламент должен рассмотреть проект бюджета в январе.

Напомним, в 2018 году Япония также сильно увеличила военный бюджет.