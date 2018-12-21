Кремль раскритиковал Госдеп за вмешательство в церковные дела

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вмешательство США в межцерковные отношения на Украине.

Он назвал вмешательство США в отношения церквей «вещью доселе невиданной и неслыханной», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

В частности, Песков указал на звонок госсекретаря США Майкла Помпео «предстоятелю» украинской «новой церкви» Епифанию, «позавчерашнему главному раскольнику».

«Ранее в истории мировой дипломатии таких примеров мы не встретили бы!» – заявил Песков.