В Удмуртии до конца года откроется семь современных кинотеатров

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21 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 17:11  |  vz.ru
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Как Запад заставил Россию «включить мозги»

Под санкциями Россия поняла, зачем СССР многое делал сам Фото: Егор Алеев/ТАСС
В антироссийских санкциях есть как негативное влияние на экономику страны, так и свои плюсы. Главный положительный момент в том, что санкции заставили включить мозги по многим направлениям, считает президент Владимир Путин. Как именно это произошло, в чем достигнуты наибольшие успехи – и что стоило бы сделать еще? Подробности...
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Дюжина самых ярких моментов пресс-конференции Владимира Путина

Украинский журналист Роман Цымбалюк который уже раз задает вопрос Владимиру Путину – и который раз получает ответ, который явно не ожидаетФото: Алексей Дружинин/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Пресс-конференция главы государства продлилась 3 часа 43 минуты. За это время 53 журналиста задали Владимиру Путину 66 вопросов, не считая поздравлений, благодарностей, просьб о помощи, приглашений в гости и рассуждений о несовершенстве бытия. Напомним о самых ярких вопросах и ответах. Подробности...
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Россия и США начинают новый этап борьбы за космос

Ракета «Энергия» была высочайшим достижением советского космоса – и новая ракета должна стать ее достойным наследникомФото: Валентин Кузьмин/фотохроника ТАСС
Россия будет создавать ракету, способную доставить космонавтов вплоть до Луны – соответствующее решение принято окончательно. Более того, уже предварительно даже ясны ее концепция и облик. Зачем стране нужна такая ракета, как планируют создавать космический ракетный комплекс сверхтяжелого класса и какую конкуренцию в этом России составят американцы? Подробности...
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Почему глава Пентагона хлопнул дверью перед Трампом

Похоже, что Трамп намеренно спровоцировал отставку главы Пентагона МэттисаФото: Kevin Lamarque/Reuters
Президент США Дональд Трамп утверждает, что проводил в отставку министра обороны Джеймса Мэттиса «с почетом». Но на деле уход шефа Пентагона выглядит скандально. У Мэттиса и той группы военного и политического истеблишмента, с которой он связан, накопился целый список претензий к хозяину Белого дома. Почему генерал по прозвищу Бешеный Пес ушел со своего поста и кто может его заменить? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Средний журналист умнее, терпимее и благороднее среднего читателя

Олег Макаренко, бизнесмен, блогер, журналист
Средний журналист сер, ленив и безблагодатен, а каждый третий вдобавок к этому ещё и нечист на руку. Всё это так, но у журналистов есть две веские причины вести себя подобным образом. Подробности...
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Путь вверх из окна «сталинки»

Катерина Кладо, киновед
Театр – штука очень человеческая. В детстве это меня даже смущало. Как это, ради меня (ну и еще трех сотен зрителей) на сцене взрослые люди что-то изображают, стараются. Хотелось сказать: может, не надо так потеть и напрягаться? Подробности...
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Кому-то хотелось, чтобы президент объявил войну

Владимир Добрынин, журналист
Жизнь, когда она становится устойчивой, надежной и не заставляет держать наготове валерьянку и нож, потому что завтра, не дай бог, что-то может встать с ног на голову, расслабляет. Становится пресной, требует соли и перца. Подробности...
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      Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель

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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

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          В Удмуртии до конца года откроется семь современных кинотеатров

          21 декабря 2018, 16:34

          Текст: Андрей Резчиков

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          «До конца года у нас откроется в разных районах семь кинозалов, в том числе в Воткинске, Глазове, Можге. То есть там, где кинотеатров не было вообще», – сказала газете ВЗГЛЯД вице-премьер правительства Удмуртии Анастасия Муталенко. Она рассказала об участии республики в программе Фонда кино по поддержке кинотеатров в малых городах.

          Как сообщила зампредседателя правительства республики Удмуртия Анастасия Муталенко, программа Фонда кино по поддержке кинотеатров в малых городах нацелена на «расширение географии кинопоказов в стране». «Основной задачей программы является оказание помощи в создании новых кинозалов в населенных пунктах, жители которых не имеют возможности выехать в центр или посмотреть современные блокбастеры», – сообщила Муталенко.

          Накануне в Воткинске в стенах Дома культуры (ДК) на улице Кирова открылся кинотеатр на 180 мест. На модернизацию кинозала было потрачено 10 млн рублей. Само здание ДК считается культурным центром Воткинска. Теперь здесь будут проводиться киноуроки, кинолектории. На новом экране будут показывать не только современные блокбастеры в режиме 3-D, но и документальное кино, хроники Великой Отечественной войны и локальных войн.

          Вице-премьер напомнила, что Удмуртия с 2015 года участвует в конкурсе на получение финансовой поддержки, которая идет на ремонт и постройку кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей. «Первым финансовую поддержку в размере 5 млн рублей получил Игринский район в октябре 2016 года. На базе районного дома культуры был открыт современный кинозал с возможностью демонстрации фильмов цифрового формата», – пояснила Муталенко.

          По ее словам, деньги идут на покупку современного кинопроектора и экрана, а в отдельных случаях замену кресел. В этом году на открытие кинотеатров было выделено около 30 млн рублей. Все запланированные работы выполнены, кинотеатры ждут лишь торжественного открытия. Такое событие, подчеркнула она, важно не только для района, но и муниципалитета в целом.

          «Мы ежегодно участвуем в этом конкурсе. До конца года у нас откроется в разных районах семь кинозалов, в том числе в Воткинске, Глазове, Можге. То есть там, где кинотеатров не было вообще. Местные дома культуры не были приспособлены к этому и не могли позволить себе купить дорогостоящее оборудование», – отметила она.

          Вице-премьер заверила, что республика продолжит участвовать в конкурсе. «Всего у нас чуть более 30 кинозалов. Все они подали заявку на будущий год, тем более что переоснащение старых домов культуры включено в национальный проект  «Культура». Но получатели субсидий будут определены по итогам конкурсного отбора, который будет проведен в начале 2019 года. Мы надеемся, что в следующем году нам удастся модернизировать не менее семи кинозалов», – говорит Муталенко.


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