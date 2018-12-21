В Удмуртии до конца года откроется семь современных кинотеатров

«До конца года у нас откроется в разных районах семь кинозалов, в том числе в Воткинске, Глазове, Можге. То есть там, где кинотеатров не было вообще», – сказала газете ВЗГЛЯД вице-премьер правительства Удмуртии Анастасия Муталенко. Она рассказала об участии республики в программе Фонда кино по поддержке кинотеатров в малых городах.

Как сообщила зампредседателя правительства республики Удмуртия Анастасия Муталенко, программа Фонда кино по поддержке кинотеатров в малых городах нацелена на «расширение географии кинопоказов в стране». «Основной задачей программы является оказание помощи в создании новых кинозалов в населенных пунктах, жители которых не имеют возможности выехать в центр или посмотреть современные блокбастеры», – сообщила Муталенко.

Накануне в Воткинске в стенах Дома культуры (ДК) на улице Кирова открылся кинотеатр на 180 мест. На модернизацию кинозала было потрачено 10 млн рублей. Само здание ДК считается культурным центром Воткинска. Теперь здесь будут проводиться киноуроки, кинолектории. На новом экране будут показывать не только современные блокбастеры в режиме 3-D, но и документальное кино, хроники Великой Отечественной войны и локальных войн.

Вице-премьер напомнила, что Удмуртия с 2015 года участвует в конкурсе на получение финансовой поддержки, которая идет на ремонт и постройку кинозалов в городах с населением до 500 тысяч жителей. «Первым финансовую поддержку в размере 5 млн рублей получил Игринский район в октябре 2016 года. На базе районного дома культуры был открыт современный кинозал с возможностью демонстрации фильмов цифрового формата», – пояснила Муталенко.

По ее словам, деньги идут на покупку современного кинопроектора и экрана, а в отдельных случаях замену кресел. В этом году на открытие кинотеатров было выделено около 30 млн рублей. Все запланированные работы выполнены, кинотеатры ждут лишь торжественного открытия. Такое событие, подчеркнула она, важно не только для района, но и муниципалитета в целом.

«Мы ежегодно участвуем в этом конкурсе. До конца года у нас откроется в разных районах семь кинозалов, в том числе в Воткинске, Глазове, Можге. То есть там, где кинотеатров не было вообще. Местные дома культуры не были приспособлены к этому и не могли позволить себе купить дорогостоящее оборудование», – отметила она.

Вице-премьер заверила, что республика продолжит участвовать в конкурсе. «Всего у нас чуть более 30 кинозалов. Все они подали заявку на будущий год, тем более что переоснащение старых домов культуры включено в национальный проект «Культура». Но получатели субсидий будут определены по итогам конкурсного отбора, который будет проведен в начале 2019 года. Мы надеемся, что в следующем году нам удастся модернизировать не менее семи кинозалов», – говорит Муталенко.