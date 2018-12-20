Эксперт: Важно создавать в Сети «позитивный контент» для детей-сирот и аудитории «45+»

«К позитивному контенту можно отнести цифровые сервисы, которые направлены на решение социально важных задач», – сказал газете ВЗГЛЯД директор Института развития интернета Сергей Петров, комментируя обещание президента продолжить государственную поддержку позитивного контента в Рунете.

«Буквально несколько дней назад мы подводили итоги развития интернета в России. Одним из факторов увеличения присутствия граждан России в интернете является активное подключение к нему возрастной категории «45 плюс». Очевидно, что это резонансный вывод, это направление требует развития и поддержки», – уверен Сергей Петров.

Необходимо развивать сервисы, которые пригодятся именно этой категории пользователей, считает Петров. Также он обратил внимание на важность «создания в Сети специализированных сервисов для детей-сирот», ведь эта категория граждан имеет множество вопросов, на которые нелегко найти ответы.

Также необходимо, как полагает Петров, развивать сервисы, связанные с профориентацией. «Важна и игровая среда, а также всё, что нацелено на вопросы образования, просвещения, науки», – сказал он.

Петров считает, что механизмы распределения государственной поддержки должны быть сбалансированными, на конкурсной основе. «Необходимо компетентное определение победивших, чтобы обеспечить лучшее использование государственной поддержки», – считает он.

«Например, существует Фонд кино, который, на наш взгляд, очень эффективно поддерживает российское кино. Вы видите, насколько и качество, и количество российских фильмов возросло за последнее время! Очевидно, что нужно по аналогии поддерживать и в Сети такой контент, который учитывал бы особенно цифровой среды, в которой находятся граждане России, современные каналы распространения контента», – пояснил Петров.

«При этом важно учесть вопросы последующей окупаемости и монетизации подобного рода решений. Нужно рассматривать и вопросы частного партнерства для наиболее эффективной реализации такой задачи», – добавил эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, государственная поддержка создания позитивного контента в российском сегменте интернета существует и будет продолжена. Это пообещал президент Владимир Путин, выступая в четверг на большой пресс-конференции.

«По поводу поддержки российского сегмента интернета. Да, это правильно, это нужно делать, и мы это делаем. У нас гранты существуют, уже не помню, в каком количестве, но измеряется сотнями миллионов рублей. В целом, на этот вид деятельности выделяется где-то 400 миллионов. Поэтому делаем это и будем продолжать», – заявил Путин.

«Необходимо учредить организацию, которая помогала бы в первую очередь получать финансирование на развитие позитивного контента, а самое главное – помогать его монетизировать», – сказал ранее по этому поводу газете ВЗГЛЯД директор центра интернет-технологий РОЦИТ Сергей Гребенников.