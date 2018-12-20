Оскорбления охранника травмпункта в адрес окровавленных девушек попали на видео

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20 декабря, четверг | Последнее обновление — 21:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин помиловал пять человек
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Западные санкции привели российскую рыбную отрасль к рекордам
Киев огрызнулся на просьбу США
Чего не хватает новому закону о защите животных
«Русскому мэру» Риги угрожает позорный крах
Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений
Пресс-конференция Путина оказалась скучной – и это радует
Владимир Добрынин, журналист
Кому-то хотелось, чтобы президент России прямо в ходе общения с репортерами, собравшимися со всего мира, объявил войну незалежным провокаторам? Или провозгласил полный пересмотр итогов приватизации конца прошлого века? Подробности...
Почему нам не хватает настоящего либерализма
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Все, что утверждается властью, столь же последовательно отвергается оппозицией. Противостояние Бродского и Евтушенко на фоне колхозов есть бледное предчувствие тотального торжества желания назло Кремлю отморозить уши. Подробности...
Индекс ностальгии по СССР снова рванул вверх
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Наше общество творит себе новый миф об очередной «России, которую мы потеряли», об еще одном утраченном благословенном граде Китеже, о канувшей в Лету стране великой справедливости и всеобщего благополучия. Подробности...
Обсуждение: 56 комментариев
Большая пресс-конференция Путина
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Нужно ли отправлять Ту-160 в музей
Обсуждение: 8 комментариев
Илон Маск открыл первый в мире сверхскоростной туннель
В Лос-Анджелесе открылся первый тоннель, по которому можно ехать на машине со скоростью 240 км в час. Для этого машина оснащается специальными боковыми выдвижными колесами. Придумал тоннель Илон Маск. Свой проект миллиардер назвал Hyperloop, что можно перевести как «сверхобгонный путь»Подробности...
Названа «Мисс Вселенная – 2018»
Победительницей 67-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная», прошедшего в бангкокском выставочном центре Impact Arena, стала представительница Филиппин Катриона Грэй. Ей передала корону уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, победительница прошлого годаПодробности...
Обсуждение: 7 комментариев
Путин покатал тяжелобольного мальчика на президентском вертолете
Владимир Путин встретился с Артемом Пальяновым из Ленинградской области. Глава государства подарил тяжелобольному мальчику новогодние подарки, а также организовал для него и его семьи обещанный полет на президентском вертолетеПодробности...
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© 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
E-mail: information@vz.ru
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