Оскорбления охранника травмпункта в адрес окровавленных девушек попали на видео

В сети разгорается скандал вокруг видео, на котором охранник травмпункта в Костроме отказался пустить в учреждение молодых девушек, оказавших помощь мужчине с пробитой головой.

Как сообщает «Ридус»,гуляя по улице, девушки увидели, что на дороге лежит окровавленный мужчина. Они помогли ему добраться до травмпункта. Пострадавший вместе с одним из сопровождающих зашли в медучреждение. Когда девушки, заметив, что испачкались в крови, попросили охранника пустить их умыться. «Я сказал, тут не мойка, е-мое, понятно?!» – ответил он.

Девушки повторно нажали на звонок, тогда охранник замахнулся на них дубинкой, заявив: «Я сказал, тут не мойка, тварь, понятно? Руки убрала, тварь». Инцидент запечатлен на видео.