Курс доллара превысил 68 рублей

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара вырос на 0,86%, достигнув своего максимума с 14 ноября этого года.

По состоянию на 18.20 мск доллар торговался на отметке в 68,04 рубля, передает ТАСС.

Последний раз он превышал отметку в 68 рублей 14 ноября.

Утром в четверг рубль рос к доллару и дешевел относительно евро.