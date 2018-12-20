Эксперты: Пресс-конференция Путина была наполнена юмором

«Мне кажется главным, что президент отвечал открыто на самые острые вопросы, и что на этой конференции царила искренность, это был разговор на чистоту, без купюр», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя итоги пресс-конференции Владимира Путина.

«Что особенно впечатлило в выступлении Путина? Очень много вопросов, связанных с тем, как обстоят дела внутри России, – отметил руководитель Bakster Group Дмитрий Гусев. – Даже когда звучали вопросы международные, то все равно проводились параллели с тем, как обстоят дела в России. Например, обсуждение протестов во Франции и то перешло в итоге к нашим ценам на бензин».

Напомним, президент Владимир Путин в рамках большой пресс-конференции пообещал, что правительство не допустит скачков цен на бензин в 2019 году. Комментируя акции протеста во Франции, которые начались из-за роста цен на бензин, Путин подчеркнул, что граждане имеют право на выражение своего мнения, но «все, что выходит за рамки закона, недопустимо, и должна на это быть соответствующая реакция со стороны государства».

Президент отметил, что акции «желтых жилетов» во Франции связаны с повышением цен на бензин, но повышение цен на топливо в Пятой республике послужило лишь толчком для проведения акций, «после чего выплеснулось общее недовольство», передает РИА «Новости».

Директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов считает, что пресс-конференция проходила в несколько неформальной манере. «У журналистов было много вручную заготовленных табличек, они активно выражали желание задать вопрос, – так, что президенту пришлось даже сравнить пресс-конференцию с несанкционированным митингом, но это как бы тенденция времени. Время зарегулированных пресс-конференций уже давно прошло», – пояснил эксперт.

«В основные три блока вопросов, которые бросились в глаза – это вопросы, связанные с ростом международной напряженности, с возрождением опасности ядерной войны, вопросы, связанные с внутренней политикой и экономическим развитием, а также традиционные вопросы по ситуации с Украиной в связи с ее попыткой провокации в Керченском проливе», – добавил Смирнов.

«На все вопросы президент дал развернутые, хорошие ответы. Надеюсь, журналисты были удовлетворены. Пресс-конференция Путина была переполнена юмором, она получилась содержательной, с маленькими сенсациями, она стала событием этого года», – подчеркнул политолог.