Бастрыкин объяснил создание спецподразделений СК по расследованиям в медицине

Председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что специальные отделы для расследования преступлений в сфере медицины не приведут к репрессиям, а исключат необоснованные обвинения в адрес медицинских работников.

«Создание специальных подразделений в следственных органах, которые будут заниматься происшествиями в медицинской сфере, не направлено на ужесточение репрессий в отношении самих медицинских работников», – сказал Бастрыкин на встрече с президентом Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» Леонидом Рошалем, передает РИА «Новости».

Глава СК отметил, что подобные отделы помогают следователям эффективнее расследовать преступления, совершенные сотрудниками правоохранительных органов.

Он добавил, что в структуре комитета существуют отдельные подразделения, занимающиеся расследованием уголовных дел в отношении военных.

«На стадии проведения в отношении них процессуальных проверок также требуются глубокие познания и опыт, чтобы принять объективное процессуальное решение, особенно если речь идет об отказе в возбуждении уголовного дела, когда по результатам проверочных мероприятий подтверждается непричастность того или иного лица», – пояснил Бастрыкин.

Руководитель СК подчеркнул, что расследования в медицинской сфере являются крайне сложными, для этого решено применить подход, аналогичный к военой сфере и создать специализированные отделы в центральном аппарате.

Бастрыкин указал, что таких происшествий немного, и в большинстве из них следователи по итогам проверок выносят постановления об отказе в возбуждении уголовных дел

С января по сентябрь 2018 года в следственные органы поступило 4868 сообщений о преступлениях, по результатам их рассмотрения возбуждено 1557 уголовных дел, а направлено в суд всего 176 уголовных дел.

Представитель СК России Светлана Петренко рассказала, что в ходе встречи Рошаль выразил беспокойство медиков планами ведомства о создании спецподразделений в СК, которые будут заниматься ятрогенными преступлениями медицинских работников.

«Преобладающим мнением врачей является опасение, что данная мера может привести к увеличению медицинских дел и ужесточению наказаний», – пояснил Рошаль.

Медики в принципе не понимают, по какой причине ни по одной профессии в Уголовном кодексе нет специальной статьи, а теперь не только предлагается специальная статья для медицинских работников, но и в следственных органах формируются отдельные структуры по врачебным делам, сказал Рошаль

Он заявил, что число жалоб на врачей в России будут и дальше увеличиваться, так как не решен вопрос страхования врачей, а подача жалоб во многом связана с возможными денежными компенсациями.

В ноябре Рошаль обратился к Бастрыкину с просьбой проработать поправки в Уголовный кодекс России, чтобы не осуждать совершивших профессиональную ошибку врачей на лишение свободы.