Адвокат заявил о воздействии сокамерников на украинских моряков

Следователи предложили арестованным украинским морякам совершить досудебную сделку с признанием вины, для этих целей привлекаются в том числе сокамерники задержанных, об этом заявил адвокат одного из обвиняемых Николай Полозов.

«Мы знаем, что это сотрудники ФСБ, и отмечу, что это не единичный какой-то случай, сейчас нам уже известно о семи таких случаях. Моряки рассказывают своим адвокатам, что к ним приходят три человека и предлагают заключить досудебное соглашение, при этом никого из защитников следователи не приглашают для участия в допросе, называя это беседой», – сообщил адвокат «Интерфаксу».

Он добавил, что арестованные отказываются от этих предложений, и что для целей якобы давления привлекают сокамерников моряков.

Ранее несколько задержанных украинских моряков объявили себя военнопленными.

25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и были задержаны. В ответ на Украине было введено военное положение в 10 областях, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.