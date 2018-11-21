В Краснодарском крае истребитель уронил топливные баки на автошколу

Истребитель МиГ-29 сразу после взлета уронил подвесные топливные баки над Ейском, они упали на автошколу; в Сети появилось видео с последствиями нештатной ситуации.

Инцидент произошел утром в четверг, около 10.20. По словам очевидца произошедшего, сразу после взлета самолета с неба упали два продолговатых предмета. Они приземлились на территории бывшего молокозавода, сейчас – автошколы ДОСААФ, сообщает Priazovka.

Очевидец подошел к месту происшествия и понял, что это топливные баки. Через некоторое время прибыла служба спасения, скорая и полиция. Никто не пострадал.

Самолет взлетал с ейского аэродрома. Топливные баки упали на пустые территории, однако далее по маршруту самолета находился рыбопромышленный техникум, жилая зона и оживленная трасса.

Возгорания после падения баков не произошло, из них полностью вытекло топливо.