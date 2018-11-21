Сергей Шаргунов: Журналистам требуется информировать людей, но важна и полемика

«Ответственное государство не должно препятствовать многообразию мнений», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов. По его мнению, гарантия такого разнообразия будет способствовать развитию «мягкой силы» России и доверия к СМИ, о которых шла речь на большой пресс-конференции президента.

«По определению мягкая сила – это сама репутация страны, наша способность заботиться о соотечественниках, чтобы люди во всем мире видели, как мы реально относимся к своим, а еще – это великая русская культура, которая продолжает притягивать всех.. Кроме нефти и газа у нас по-прежнему великая мировая культура», – подчеркнул депутат Госдумы, литератор Сергей Шаргунов.

Напомним, что на большой пресс-конференции в четверг, президент России Владимир Путин ответил на вопрос о «мягкой силе» России. Главу государства спросили о том, насколько для него важно, чтобы все присутствующие на пресс-конференции журналисты относились объективно и ответственно к своей работе. Доверие людей к прессе подорвано, констатировал президент.

«Сила в правде. Только так СМИ может завоевать доверие миллионов людей», – подчеркнул Путин.

«К сожалению сегодня люди просто устали от моря словес, это можно сказать и по поводу нескончаемых ток-шоу, – отметил Шаргунов. – Одно простое действие гораздо важнее тонны слов это и есть правда действия... скажем, вернуть в Россию русских людей, которые этого хотят».

«Журналистика разнообразна, важно информировать людей, но важна и полемика, – подчеркнул Шаргунов. – Поэтому ответственное государство не должно препятствовать многообразию, без которого нет свободной мысли в России. И еще, Россия – это сильное государство с высокой культурой, способное позаботиться о своих людях. Отсюда уважение к нашей стране и именно это можно окрестить «мягкой силой».

В четверг газета ВЗГЛЯД вела онлайн-репортаж с ежегодной большой конференции президента.