Эксперт: Молодые ребята, настоящие патриоты, сохраняют культурный код нации

«Президент однозначно прав, когда говорит, что молодежь – это очень важный слой нашего общества, и это действительно будущее России», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель молодежного отделения ОНФ Игорь Кастюкевич, комментируя высказывания Путина на большой пресс-конференции.

«Зачастую ребята-волонтеры 17-18 лет, с которыми я сталкиваюсь в рамках работы в Народном фронте, настолько патриотичны! Они переживают за страну даже больше, чем молодежь в возрасте 24-27 лет», – заявил член Центрального штаба ОНФ, руководитель Департамента молодежных проектов ОНФ («Молодежка ОНФ») Игорь Кастюкевич.

«Особенно часто я по работе в ОНФ общаюсь с активистами поисковых отрядов. Вот пример. В городе Орск примерно в 230 километрах от Оренбурга, на границе с Казахстаном. Там местные жители поставили вопрос по поводу заброшенного кладбища, говорили, что это кладбище военнопленных. Мы сперва опубликовали у себя на сайте ролик об этом кладбище, с табличками могил, с номерами квадратов. Затем решили выяснить, кто же там погребен. Наши сотрудники просидели в архивах долгое время и, представляете, недавно сумели выяснить судьбу этих людей. Оказывается, там похоронены 286 граждан Советского Союза немецкой национальности, интернированных. Они там во время войны строили никелевый завод. Вот такая трагическая история», – рассказал Кастюкевич.

«Другие наши активисты, ребята-поисковики приводят в порядок к празднику 9 мая братские могилы павших на войне, реставрируют памятники по всей стране. Например, недавно мы этим занимались в Калужской и Ленинградской областях, в Карелии. Я слышал, как высоко оценил сегодня этих ребят-поисковиков Владимир Владимирович. Считаю, что эти молодые ребята, настоящие патриоты, сохраняют культурный код нации, составляют моральную опору нашего государства», – подытожил эксперт.

Напомним, президент Владимир Путин в четверг, выступая на «большой пресс-конференции», назвал молодежь «опорой» России. «А если взять волонтеров? Их тысячи. А ребята, которые занимаются поисковой деятельностью? Тоже тысячи, – цитирует президента РИА «Новости». – И у нас вот этот слой - колоссальной глубины. И это все молодежь, это опора сегодняшнего дня и будущее России».