Премьера Албании закидали яйцами

Оппозиция забросала премьер-министра Албании и лидера правящей Социалистической партии (СП) Эди Раму яйцами во время острых дебатов в парламенте, сообщают местные СМИ.

«Пытаясь вести дискуссию с оппозиционными депутатами, премьер заявил, что он лучше оставит их говорить друг с другом, так как занят переговорами со студентами. Это его заявление вызвало негодование оппозиции и депутат Демократической партии (ДП) Эндри Хаса начал бросать в премьера яйцами, а затем сопротивляться охране, которая выставила его из зала», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание сообщило издание Albanian Daily News.

В связи с инцидентом заседание пришлось прервать.

Напомним, с начала декабря в Тиране и крупных городах страны проходят массовые протесты студентов. Правительство Албании 6 декабря поддержало отмену денежного сбора за несданные экзамены после массовых протестов студентов, однако те выдвинули еще ряд требований. В их числе, снижение стоимости платного образования вдвое, господдержка научных исследований учащихся, улучшение материально-бытовых условий в вузах, увеличение расходов бюджета на образование. Тысячи студентов ежедневно блокируют центральные улицы вблизи министерства образования и митингуют, премьер пытается вести с ними переговоры.